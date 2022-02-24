Ребенок госпитализирован в детскую больницу. Его состояние оценивается как тяжёлое.
В Муроме организована проверка батутного центра «Хайпарк». Как сообщает прокуратура Владимирской области, 23 февраля 10-летний мальчик во время занятий на батуте получил закрытую черепно-мозговую травму.
Ребёнок госпитализирован в детскую больницу. Его состояние оценивается как тяжёлое.
На место происшествия выезжал прокурор города Дмитрий Соколов. Ведомство изучает все обстоятельства произошедшего, проводится опрос всех свидетелей и заинтересованных лиц.
«Будет дана оценка соблюдению законодательства о безопасности предоставления развлекательных услуг», - уточнили в прокуратуре.
Результаты работы находятся на контроле у руководства надзорного органа.