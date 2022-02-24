Ребенок госпитализирован в детскую больницу. Его состояние оценивается как тяжёлое.

В Муроме организована проверка батутного центра «Хайпарк». Как сообщает прокуратура Владимирской области, 23 февраля 10-летний мальчик во время занятий на батуте получил закрытую черепно-мозговую травму.Ребёнок госпитализирован в детскую больницу. Его состояние оценивается как тяжёлое.На место происшествия выезжал прокурор города Дмитрий Соколов. Ведомство изучает все обстоятельства произошедшего, проводится опрос всех свидетелей и заинтересованных лиц.«Будет дана оценка соблюдению законодательства о безопасности предоставления развлекательных услуг», - уточнили в прокуратуре.Результаты ​​​​​​​работы находятся на контроле у руководства надзорного органа.