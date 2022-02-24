Сумма ущерба превысила 43 тысячи рублей.

Жительницу Мурома подозревают в мошенничестве с кредитами. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области.В местную полицию обратились женщины, сообщившие, что финансово-кредитные организации требуют погасить долги перед ними. Однако заявительницы пояснили, что не оформляли займы.Разбираясь в ситуации, оперативники МВД установили, что потерпевшие передавали копии паспортов 29-летней девушке. Используя чужие документы, злоумышленница оформляла на них кредиты и тратила деньги по своему усмотрению. Сумма ущерба превысила 43 тысячи рублей.Женщина задержана. На неё завели уголовное дело. Теперь ей грозит до двух лет колонии.