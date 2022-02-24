В Муроме 29-летняя женщина брала кредиты с помощью копий чужих паспортов. Ей грозит до двух лет тюрьмы. Местные жительницы обратились в полицию, когда им начали приходить сообщения от

В Муроме 29-летняя женщина брала кредиты с помощью копий чужих паспортов. Ей грозит до двух лет тюрьмы. Местные жительницы обратились в полицию, когда им начали приходить сообщения от финансово-кредитных организации с требованием погасить долг. Однако потерпевшие никаких займов и кредитов не оформляли. «Сотрудники уголовного розыска провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых установили, что ранее