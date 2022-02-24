Участковыми уполномоченными полиции выявлены 20 противоправных фактов.

Дознавателями ОМВД России по Петушинскому району завершены расследования уголовных дел в отношении четырех местных жительниц. Женщины обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации).Противоправные факты были выявлены участковыми уполномоченными в 2021 году.Установлено, что одна из подозреваемых, 33-летняя женщина, оформила уведомления о пребывании по месту её жительства троих иностранных граждан. При этом в реальности место для проживания не предоставляла.Аналогичным образом поступили 44-летняя местная жительница, направившая 13 фиктивных уведомлений, 39-летняя женщина, направившая два уведомления, и 46-летняя местная жительница, которая направила три уведомления о пребывании иностранных граждан, что не соответствовало действительности.В настоящее время уголовные дела направлены в суд для рассмотрения по существу.