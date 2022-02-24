Свидетели засняли ЧП на видео. На кадрах можно наблюдать падение воздушного судна.

Свидетели засняли ЧП на видео. На кадрах можно наблюдать падение воздушного судна.Трагедия с самолетом Ан-26 произошла вВоронежской области. Информацию об инциденте подтвердили в пресс-службе Западного военногоокруга (ЗВО).В ведомстве рассказали, что 24 февраля при проведении плановогополета по перевозке военного имущества потерпел крушение самолет Ан-26 ВКСРоссии. Экипаж не выжил.В пресс-службе уточнили, что на земле разрушений нет. По предварительнымданным, причиной крушения воздушного судна стал отказ техники. Для расследования обстоятельств ЧП к месту крушения выехалакомиссия ВКС.