До 28 февраля москвичи и гости столицы смогут ознакомиться с биографиями и подвигами Героев России, которые имеют отношение к Москве.

Ко Дню защитника Отечества в Москве, в ТРЦ Щелковский, открылась фотовыставка Память Героев, организованная в рамках проекта Единой России Историческая память.Выставка продлится до 28 февраля. Жители и гости столицы смогут ознакомиться с биографиями Героев России, живших/живущих в Москве и их героических подвигах.Рад, что наш проект Историческая память имеет важную миссию - нести историю о героях в массы. Важно, чтобы все знали, какие великие люди живут среди нас и служат нам примером настоящего героизма! - отметил координатор партпроекта в городе Москве Евгений Герасимов.Заместитель руководителя исполкома Московского реготделения Единой России - начальник отдела проектной работы Анна Краснокутская рассказала, что в ближайших планах – проведение выставки на территории школ, деловых и развлекательных центров Москвы. Главная цель акции - рассказать о героях, которые живут рядом с нами, сохранить историческую память страны и воспитать достойное поколение, - подчеркнула Анна Краснокутская.Напомним, акция Память Героев стартовала в Москве 19 ноября 2020 года – на электронных табло парков, стендах в общеобразовательных учреждениях, культурно-досуговых и молодёжных центрах, музеях Москвы размещены информационные плакаты о Героях России, имеющих отношение к столице, с кратким описанием их подвигов и портретами.