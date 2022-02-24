В понедельник, 22 февраля, в Вязниках в лифте 9-этажного дома произошел пожар. Из дома эвакуировали 35 человек, в том числе 10 детей. Погибших и пострадавших нет. «На место незамедлительно выехали

В понедельник, 22 февраля, в Вязниках в лифте 9-этажного дома произошел пожар. Из дома эвакуировали 35 человек, в том числе 10 детей. Погибших и пострадавших нет. «На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. На момент прибытия подразделений наблюдался дым из шахты лифта в 9-этажном доме. Пожарные в составе 2-х звеньев газодымозащитной службы оперативно ликвидировали горение мусора