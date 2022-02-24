Количество ДТП с участием водителей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, на территории...

Количество ДТП с участием водителей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, на территории области в 2022 году сократилось (с 20 до 12). Таких фактов стало меньше и в городе Владимире (с 3 до 1), информирует пресс-служба УМВД по Владимирской области.Сотрудники ОГИБДД отмечают, что водители стали ответственнее относиться к соблюдению ПДД, чему в том числе способствует и профилактическая работа, проводимая полицейскими.В регулярном режиме сотрудники ОГИБДД работают над предупреждением, выявлением и пресечением фактов управления транспортом водителями, находящимися в нетрезвом состоянии. Очередное мероприятие прошло в областном центре вечером 23 февраля.Дополнительно на маршрутах патрулирования в разных районах Владимира несли службу шесть экипажей. В ходе профилактических мероприятий проверено более 200 транспортных средств. За допущенные нарушения положений ПДД РФ составлено 22 административных материала. К административной ответственности привлечены три водителя, не имеющих права управления транспортными средствами.Профилактические мероприятия будут продолжены и в других районах области.Фото: https://pixabay.com/ru/