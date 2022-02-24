Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Поможем вместе
В регионе проверили пункты приема...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Поможем вместе
В регионе проверили пункты приема переселенцев из Донецка и Луганска. Где и в каких условиях разместят людей?
- Вязниковская Венеция
Вязниковскому Заречью опять грозит подтопление. Готовы ли местные жители к "островной" жизни?
- Борьба с палатками
Администрация областного центра ликвидировала рыночные палатки на улицах Егорова и Красноармейской. Какими были аргументы мэрии?