Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Поможем вместе В регионе проверили пункты приема...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Поможем вместеВ регионе проверили пункты приема переселенцев из Донецка и Луганска. Где и в каких условиях разместят людей?- Вязниковская ВенецияВязниковскому Заречью опять грозит подтопление. Готовы ли местные жители к "островной" жизни?- Борьба с палаткамиАдминистрация областного центра ликвидировала рыночные палатки на улицах Егорова и Красноармейской. Какими были аргументы мэрии?