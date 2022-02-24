Итак, корректировка коснётся лишь собственников квартир, которые платят за теплоснабжение круглый год по среднемесячному нормативу потребления за 2020 год.

«Владимиртеплогаз» жильцам 650 домов плату за отопление и горячую воду. Общая сумма корректировок составила 145 млн рублей. Рост цифр в квитанциях увидели также и клиенты других поставщиков тепла.Подробности и причины дополнительной финансовой нагрузки, которая легла на плечи жителей 33-го региона, объяснила начальник инспекции государственного жилищного надзора Елена Андреева.Итак, корректировка коснётся лишь собственников квартир, которые платят за теплоснабжение круглый год по среднемесячному нормативу потребления за 2020 год.«Прошлый год оказался холоднее, чем 2020-ый на 3,5 градуса. Отопительный сезон длился дольше, поэтому в январе мы увидели увеличение. Теперь необходимо привести платежи в соответствие с фактическим потреблением. Это происходит ежегодно», - сказала чиновница.Однако одномоментным ростом цифр в квитках не обойтись. Скорректированные суммы появятся также в платёжках за февраль и март.Добавим, что абонентам предлагается оформить рассрочку. Для этого владимирцам необходимо обратиться в филиалы и офисы ресурсоснабжающих компаний.Интересно, что в соседней Ивановской области история с перерасчётом в пользу ресурсоснабжающих компаний провалилась. Ивановцы массово пошли жаловаться на энергетиков в прокуратуру, которая признала доначисления незаконными.