Дело рассмотрит Ленинский районный суд.

Прокуратура Владимира передала в суд дело против 55-летнего мужчины, который насмерть сбил пенсионера. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Утром 27 июня 2021 года, управляя автомобилем «ВАЗ 21150», он ехал по Верхней Дуброве в сторону проспекта Ленина. В районе дома №36 «А» он проскочил регулируемый пешеходный переход и остановился. После этого водитель начал сдавать назад на красный сигнал светофора и не увидел пару, переходящую дорогу по «зебре». Во время манёвра автомобилист сбил 84-летнего пенсионера.«Пострадавший получил тяжелую травму головы, туловища и левой верхней конечности, а также переломы костей основания черепа и кровоизлияние под мягкие оболочки головного мозга. В результате он скончался на месте ДТП», - поделились подробностями в прокуратуре Владимирской области.На допросе автолюбитель признал свою вину. Теперь ему грозит пять лет колонии. Дело рассмотрит Ленинский районный суд.