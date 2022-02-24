Прихода большой воды ждут в Заречье Вязниковского района. Заречная зона каждую весну остаётся...

Прихода большой воды ждут в Заречье Вязниковского района. Заречная зона каждую весну остаётся отрезанной от города. Для жителей в этот период важно не только запастись провизией, медикаментами, но и быть готовыми к чрезвычайным ситуациям.Валентина Голова, староста д. Сельцовы деревеньки: «Если сильно большой разлив подходит вот почти до сюда и всё кругом в общем затоплено. Сейчас вот пенсию дадут пенсионерам за два месяца, закупать будут. А так продукты если заказываешь там, то привозят. Мне звонят, список составляю, кому что нужно, заказываю».Каждый год жителям вязниковской "Венеции" предлагают эвакуацию, но они отказываются - держит хозяйство. Многие живут так всю жизнь - от половодья к половодью. Во время паводка работают школа, местная библиотека, медпункты, магазины. Продукты привозят раз в неделю. Половодье в этом году - одно из самых масштабных за последние несколько лет. Осадки превысили все нормы. Готовность к встрече с большой водой в Заречье проверяют и сотрудники регионального Управления МЧС.Андрей Васильев, начальник 3-го пожарно-спасательного отряда МЧС г. Вязники: “На территории Заречной зоны у нас находится отдельный пост 18 пожарно-спасательной части это две единицы техники, 11 человек личного состава. Особый положительный момент для меня, как для руководителя - это 30 добровольцев, которые проживают в населённых пунктах, у них 7 мотопомп”.Сколько населенных пунктов большая вода может "накрыть" в этом году? И ждать ли зареченцам особенно мощного паводка? Расскажем уже в 14:30. Не пропустите.