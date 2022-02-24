Более двухсот стажировок по десяткам направлений доступны российским студентам. Формат так...

Более двухсот стажировок по десяткам направлений доступны российским студентам. Формат так называемой "золотой" стажировки разработан специально для студентов без опыта работы. В списке компаний-участниц топовые работодатели страны, такие как "Росатом", "Вконтакте", "Новосталь-М".Полный перечень есть на сайте проекта. Он организован на базе президентской платформы "Россия - страна возможностей" совместно с Министерством науки и высшего образования и Уральским федеральным университетом. Большинство представленных предложений оплачиваются. Подать заявку можно до 24 апреля. После всем заявителям предложат тест на определение уровня способностей.