В широкий прокат при поддержке нашего телеканала вышла отечественная спортивная драма Мистер...

В широкий прокат при поддержке нашего телеканала вышла отечественная спортивная драма "Мистер Нокаут" о легендарном советском боксере Валерии Попенченко. На премьере побывал наш корреспондент Александр Сыпченко.- Чтобы тебе зажгли свет в конце туннеля, его надо заслужить.По настоящему зубодробительный байопик “Мистер Нокаут” ворвался в кинотеатры страны в День защитника Отечества. Невероятная история легенды бокса Валерия Попенченко экранизируется впервые. В режиссерском кресле - Артем Михалков. Главные роли в картине исполнили - Виктор Хориняк, звезда недавней комедии "Непослушник" и трилогии "Последний богатырь", а также Сергей Безруков, который в этот раз воплотил образ тренера чемпиона.- Очень интересно наблюдать за эмоциями главного героя, его переживания, что мотивирует его на победу.- Весь фильм держали нас в напряжении. Артем Михалков прекрасно снял фильм и сын является прекрасным продолжением своего отца!- Главный герой вообще отлично сыграл, хотя я не боксерша, но, мне кажется, он показал, какой он настоящий боец.Триумфатор олимпийских игр 1964 года в Токио Валерий Попенченко с детства отличался твердым характером и особым нокаутирующим ударом, которые и сделали его одним из лучших боксеров всех времен. Сам Мухаммед Али в своих интервью не раз отмечал, что учился уникальной технике ведения боя именно у Валерия. К сожалению, странная смерть в 1975 году не позволила ему выступить на домашней Олимпиаде - спортсмен упал с высоты третьего этажа в лестничный пролет. Владимирские зрители признаются, что отдельные сцены буквально вышибают слезу.- Естественно что ли все снято, на реальных событиях, так прям душевно даже до слез.- Прямо патриотический такой. Отлично!- Пустили слезу, потому что история такая… За страну сделать такой подвиг - они молодцы, сняли достойное кино.Работа над картиной шла почти 3 года. Из-за пандемии фильм мог и вовсе остаться только в замыслах режиссера, но, как и в спорте, характер и стремление к заветной цели помогли съемочной группе завершить амбициозный проект в срок. Итоговый результат превзошел все ожидания.Сегодня причина гибели чемпиона до сих пор остается загадкой. Существуют десятки различных версий. С уверенность можно сказать одно: советский боксер "Мистер Нокаут" Валерий Попенченко занял достойное место в истории мирового спорта.Александр Сыпченко, Егор Герасимов. «Вести-Владимир»