Житель Гусь-Хрустального района отсудил компенсацию за повреждение автомобиля гравием, который остался на дороге после ремонтный работ. Суд обязал госпредприятие «ДСУ-3» выплатить мужчине

Житель Гусь-Хрустального района отсудил компенсацию за повреждение автомобиля гравием, который остался на дороге после ремонтный работ. Суд обязал госпредприятие «ДСУ-3» выплатить мужчине более 50 тысяч рублей. «Судом установлено, что 04.05.2021 на 19 км. + 700 м. автодороги «Гусь-Хрустальный – Лесниково – Купреево» в результате попадания инородных предметов (мелкофракционного щебня) из-под колес встречного транспортного средства, автомобиль истца