Сегодня в пресс-центре Союза журналистов Владимирской области прошла пресс-конференция, посвященная...

Сегодня в пресс-центре Союза журналистов Владимирской области прошла пресс-конференция, посвященная XIII лыжному марафону памяти легендарного владимирского лыжника, олимпийского чемпиона Алексея Прокуророва. Марафон состоится во Владимире 26-27 февраля 2022 года.Владимирские соревнования входят в серию лыжных марафонов RUSSIALOPPET, которые объединяют и российские марафоны, и десятку самых знаковых зарубежных лыжных гонок, сообщает пресс-служба городской администрации. «VladimirSKI Proku marathon - 2022» традиционно организован в парке «Дружба». В этом году на участие заявились более 450 спортсменов из 25 регионов России. Соревнования пройдут в два дня.По традиции, на торжественную часть соревнований ежегодно приезжают друзья Алексея Прокуророва по сборным СССР и России. В этом году в числе почетных гостей во Владимир приглашен «король лыж», четырехкратный олимпийский чемпион Николай Зимятов.