Гостей праздника ожидает несколько увлекательных мероприятий.

Во Владимирской областной научной библиотеке 26 февраля с 11.45 до 17 часов пройдёт фестиваль финно-угорской культуры «Колесо Калевалы». Гостей праздника ожидает несколько увлекательных мероприятий.Состоится час чтения произведений на русском и языке Коми в исполнении Николая Мальцева, Заслуженного артиста России, актёра Московского драмтеатра.Для всех желающих проведут мастер-классы по прядению на финской прялке, по изготовлению национальных оберегов, браслетов из бисера и фигур из глины.Горожанам также покажут фольклорный спектакль по сказкам Степана Писахова и Бориса Шергина «Морожены песни» и фильм-сказку «Сампо» по мотивам карело-финского эпоса «Калевала».