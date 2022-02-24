Мэрия Владимира предъявила жёсткие требования к автобусам новых перевозчиков.

Мэрия Владимира предъявила жёсткие требования к автобусам новых перевозчиков. В контрактах прописаны штрафы и сроки эксплуатации общественного транспорта. Они составят не более трёх лет.Предприятия также обязаны обеспечить опрятный вид экипажей. Водитель должен быть одет в однотонную сорочку и тёмные брюки или джинсы. Сотрудники не должны находиться в салоне в домашней, пляжной или спецодежде. У кондуктора - жилет с логотипом перевозчика и бейджик с ФИО. Салон необходимо содержать в чистоте и обеспечить соблюдение санитарных норм.За неисполнение отдельных пунктов соглашения компании будут штрафовать на сумму от одной до пяти тысяч рублей. Срок оплаты - 10 дней.Добавим, что весь общественный транспорт Владимира выкрасят в красно-белые цвета. Под стеклом кабины водителя появится изображение герба города и надпись «Владимир». Ещё одно место для герба отвели на правой части машины, между передними колесами и центральной дверью. По левой стороне кузова перевозчики нанесут девиз: «Сохраняя прошлое, движемся в будущее». Сзади автобусов и троллейбусов появится графический орнамент в виде узоров.