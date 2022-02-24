За начало 2022 года Юрьев-Польским районным судом Владимирской области было рассмотрено 10...
За начало 2022 года Юрьев-Польским районным судом Владимирской области было рассмотрено 10 административных исков прокуроров о признании информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.
В ходе мониторинга интернет-ресурсов, проведенного прокуратурой, были выявлены интернет-сайты, на страницах которых содержалась следующая информация:
– о возможности приобретения СИМ-карт без оформления какой-либо документации.
– о предоставлении интимных услуг, занятии проституцией;
– об изготовлении взрывчатых веществ и взрывных устройств;
– о продаже и обналичивании банковских карт;
– с предложениями покупки паспортов РФ;
– о возможности приобретения за плату документов об образовании;
– о продаже медицинских справок без прохождения медкомиссий;
– о возможности приобретения за плату фиктивных справок об обучении в высшем учебном заведении, которые могут быть представленные в военные комиссариаты для получения отсрочки от призыва на военную службу.
Вход на указанные интернет-сайты являлся свободным, без каких-либо ограничений и предупреждений.
В силу статьи 9 Федерального закона № 149-ФЗ ограничение доступа к информации устанавливается федеральными законами в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.
Доступ к сайтам, где размещены вышеуказанные информационные материалы, ограничен, поскольку распространение данной информации, влечет уголовную ответственность, подрывает социальную стабильность общества, создает угрозу жизни и здоровья граждан, противоречит целям и задачам действующего законодательства, негативно сказывается на нравственном развитии детей и молодежи, подрывает авторитет государственной власти.
Все поступившие иски о признании информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации были удовлетворены, ни одно решение не обжаловалось, 4 решения вступили в законную силу, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области.