За начало 2022 года Юрьев-Польским районным судом Владимирской области было рассмотрено 10...

За начало 2022 года Юрьев-Польским районным судом Владимирской области было рассмотрено 10 административных исков прокуроров о признании информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.В ходе мониторинга интернет-ресурсов, проведенного прокуратурой, были выявлены интернет-сайты, на страницах которых содержалась следующая информация:– о возможности приобретения СИМ-карт без оформления какой-либо документации.– о предоставлении интимных услуг, занятии проституцией;– об изготовлении взрывчатых веществ и взрывных устройств;– о продаже и обналичивании банковских карт;– с предложениями покупки паспортов РФ;– о возможности приобретения за плату документов об образовании;– о продаже медицинских справок без прохождения медкомиссий;– о возможности приобретения за плату фиктивных справок об обучении в высшем учебном заведении, которые могут быть представленные в военные комиссариаты для получения отсрочки от призыва на военную службу.Вход на указанные интернет-сайты являлся свободным, без каких-либо ограничений и предупреждений.В силу статьи 9 Федерального закона № 149-ФЗ ограничение доступа к информации устанавливается федеральными законами в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.Доступ к сайтам, где размещены вышеуказанные информационные материалы, ограничен, поскольку распространение данной информации, влечет уголовную ответственность, подрывает социальную стабильность общества, создает угрозу жизни и здоровья граждан, противоречит целям и задачам действующего законодательства, негативно сказывается на нравственном развитии детей и молодежи, подрывает авторитет государственной власти.Все поступившие иски о признании информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации были удовлетворены, ни одно решение не обжаловалось, 4 решения вступили в законную силу, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области.