В отношении организаций возбуждены административные дела.

В Меленковском районе прокуроры потребовали от двух предприятий выплатить своим сотрудникам долги по зарплате. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Установлено, что в СПК «Тургеневский» жалованье выплачивается неполностью и с нарушением сроков. На руководство организации возбудили административное дело. В суд подготовлены иски о выдаче приказов о взыскании начисленного, но невыплаченного оклада для семи работников компании.МУП «Меленкиводхоз» никак не может рассчитаться с 14 бывшими сотрудниками, которых сократили. Предприятие признано банкротом и до сих пор не перечислило людям выходное пособие. В отношении МУПа также заведено административное дело.Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.