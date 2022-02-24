Ожидается, что они повысят безопасность автомагистрали.

Во Владимирской области для увеличения пропускной способности М-7 построят две разворотных петли. Об этом рассказали в ФКУ Упрдор «Москва - Нижний Новгород».Дорожники возведут объекты с отогнанными левыми поворотами в Ковровском районе - с 232 по 233 километры и с 241 по 242 километры между Пестово и Сенино. Заезд и выезд на площадки будет обеспечен через переходно-скоростные полосы.«Сейчас из-за левых поворотов и прямых пересечений с другими дорогами здесь периодически происходят серьёзные ДТП. Развязки позволят повысить безопасность движения», - пояснили в Упрдоре.Добавим, что в рамках капремонта рабочие заменят дорожную одежду, расширят насыпь, построят систему водоотвода, укрепят обочины.На автомагистрали установят 108 светодиодных энергосберегающих светильников и 75 знаков, смонтируют более 7 км ограждения.Работы завершатся к декабрю 2022 года.