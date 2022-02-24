С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 132 284 владимирцев.

Во Владимирской области на 24 февраля выявлено 1543 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 743 человек. Ещё 133 жителя подхватили опасный вирус в Муромском, 158 -в Ковровском, 6 - в Петушинском, 52 - в Кольчугинском, 95 - в Александровском, 46 - в Юрьев-Польском, 48 - в Гусь-Хрустальном, 6 - в Судогодском, 2 - в Собинском, 8 - в Киржачском, 20 - в Камешковском, 34 - в Гороховецком, 142 - в Меленковском, 17 - в Вязниковском, 11 - в Суздальском и 15 - в Селивановском районах, а также 7 - в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 132 284 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 35 749 заболевших во Владимире, 15643 - в Ковровском и 14146 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщении.