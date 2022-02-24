Одноуровневые развязки с отогнанными левыми поворотами обустроят в Ковровском районе Владимирской...

Одноуровневые развязки с отогнанными левыми поворотами обустроят в Ковровском районе Владимирской области на км 232 - км 233 в районе Дроздовка и на км 241 – км 242 между Пестово и Сенино. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор Москва - Нижний Новгород.Разворотные петли построят в рамках второго этапа капитального ремонта участка М-7 «Волга» км 222 – км 244. Данный отрезок характеризуется высокой интенсивностью, где в сутки проезжает порядка 20 тысяч автомобилей. Из-за левых поворотов и прямых пересечений с другими дорогами здесь периодически происходят ДТП с тяжелыми последствиями. Основная задача развязок – увеличение пропускной способности дороги, повышение безопасности дорожного движения и улучшение транспортной доступности населенных пунктов, расположенных в зоне тяготения федеральной автодороги.В ходе обустройства петель капитально отремонтируют порядка 2 км трассы. Специалисты полностью заменят дорожную одежду, расширят насыпь, укрепят обочины. Новое покрытие выполнят из износостойкого щебеночно-мастичного асфальтобетона с полимерно-битумными вяжущими, который применяется на дорогах с высокой интенсивностью движения. Здесь также построят систему водоотвода и заложат 4 водопропускные трубы из спиральновитого гофрированного металла. Заезд на разворотные площадки и выезд с них будет организован через переходно-скоростные полосы.Безопасный и комфортный проезд в темное время суток обеспечат 108 светодиодных энергосберегающих светильников. Дорожники смонтируют на петлях 7,2 км металлического барьерного ограждения, установят 75 новых дорожных знаков и нанесут разметку из термопластика.Активная стадия строительно-монтажных работ стартует весной и завершится к декабрю 2022 года. До этого времени будет проводиться подготовка территории и формировании насыпи за пределами проезжей части. В целях безопасности на участках введут временные ограничения скоростного режима.Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор Москва - Нижний Новгород