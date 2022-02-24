Начать подготовку к дорожно-строительному сезону во Владимирской области. Такое поручение на...

Начать подготовку к дорожно-строительному сезону во Владимирской области. Такое поручение на оперативном совещании дал глава региона Александр Авдеев.В этом году регион направит 7 миллионов семьсот тысяч рублей из бюджетов всех уровней. Планируется отремонтировать 240 километров дорог, 12 труб, 10 автопавильонов, 4 моста. Одно из важных направлений дорожных работ - ремонт ямочный. Самые проблемные участки - на трассе М-7 в районе Покрова и в Петушинском районе. По словам Александра Авдеева, погода позволяет начать ремонт уже сейчас. Также глава региона распорядился взять на особый контроль дороги, по которым ездит тяжелая техника в связи со строительством трассы М-12.