Ковидом болеет более 300 ребят.

Во Владимирской области наметилась тенденция по сокращению числа детей, заразившихся ковидом. Среди ребят от года до 17 лет показатель уменьшился на 12%. Об этом сообщила официальный представитель Роспотребнадзора Дарья Никитина.При этом количество инфицированных среди грудных младенцев составило рост на 21%, а у пенсионеров - на 33%. В целом на 25% фиксируется снижение недельной заболеваемости по ОРВИ и гриппу.В свою очередь, начальник отдела детства и родовспоможения департамента здравоохранения Татьяна Сорокина рассказала, что сейчас коронавирусом болеет более 3000 детей. Для сравнения, максимальная цифра в пятую волну составляла 12 тысяч.«В стационарах лежит 58 детей, 29 — младше года. Максимальная заполняемость коек в детских ковидариях составляла 110 мест», - уточнила медик.Вакцинацию «Спутником М» в 33-ем регионе прошли 456 детей. Поступившие 720 доз препарата уже на исходе. Депздрав ждёт новых поставок инъекций. Специалисты формируют листы ожидания. Для ускорения процедуры иммунизации родителям необходимо звонить в облздрав по номерам: 8 (4922) 77 – 85-28 и 77 – 85-96.