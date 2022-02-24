Первый объект появится на месте полигона в Марьинке, второй - в Кольчугинском или Александровском районах.

Во Владимирской области построят два мусороперерабатывающих завода. Об этом стало известно 24 февраля на Законодательного Собрания. Перед депутатами выступила директор департамента природопользования Татьяна Клименко.Она заверила, что из Подмосковья в 33-ий регион мусор сейчас не завозится. В 2024 году в районе свалки Марьинка построят мусоропереработку. Второй объект появится в Александровском или Кольчугинском районах.Госслужащая также добавила, что в области продолжится установка контейнерных площадок. На эти цели выделено 117 млн рублей.«Проект рекультивации полигона в Покрове разработают в текущем году», - резюмировала Клименко.