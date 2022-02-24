В регион прибыли первые переселенцы с Донбасса, сообщили сегодня в администрации региона - это...

В регион прибыли первые переселенцы с Донбасса, сообщили сегодня в администрации региона - это семьи, которые приехали на личном транспорте. Владимирская область готова принять полторы тысячи человек.Активисты партии "Единая Россия" проверяют и оснащают пункты приема для жителей Донецкой и Луганской народных республик.Тридцать третий регион готов принять эвакуированных из зоны боевых действий. Товары первой необходимости будут доставлять в пункты приема беженцев регулярно. Контролирует ситуацию депутат Государственной Думы Алексей Говырин. Он также помогает и владимирским волонтерам, которые сейчас работают в пунктах временного проживания переселенцев в Ростовской области.Алексей Говырин, депутат Государственной Думы от Владимирской области (фракция "Единая Россия" ):- Услышал, что у волонтеров, которые работают там, есть потребность в элементарных вещах, в спальных принадлежностях. Люди в буквальном смысле на полу спят. Я также направил в Ростов-на-Дону партию спальных принадлежностей для того, чтобы волонтерам было комфортно отдыхать.В регионе для беженцев подготовлен 21 пункт. Один из них - санаторий Заклязьменский. Здесь смогут разместить 60 человек. Есть места для семей с детьми. Есть ещё 10 резервных мест в изоляторе. Там разместят людей с положительным тестом на КОВИД-19. Предусмотрены все удобства, четырехразовое питание. Переселенцам будет оказана медицинская и психологическая помощь.Алексей Говырин, депутат Государственной Думы от Владимирской области (фракция "Единая Россия"):- Владимирская область, на мой взгляд, на 100% готова к приему беженцев. В любой момент, в любую секунду. Что важно, организован весь быт людей.Дмитрий Лызлов, врио первого заместителя губернатора:- Поступают сигналы, что многие переселенцы поступают без документов, в этом плане у нас четкое взаимодействие с миграционной службой, которая постоянно держит ситуацию на контроле. Окажем консультации, помощь. Никого не забудем, не потеряем.В регионе открыт телефон горячей линии по вопросам оказания срочной социальной помощи. (Горячая линия: 8(800) 450-01-21). Все прибывшие жители ДНР и ЛНР получат единовременную выплату в размере десяти тысяч рублей.Любовь Кукушкина, директор департамента социальной защиты населения Владимирской области:- Кроме этого, открыт сбор денег, пожертвований от дарителей, кто готов перечислить. Эти средства будут аккумулироваться с учетом подробностей, что необходимо для каждой семьи конкретно, мы будем покупать, приобретать.Депутат Государственной Думы Алексей Говырин также обратился к промышленным предприятиям, чтобы они оборудовали пункты временного размещения. Организован и сбор продуктов для переселенцев. Помочь может каждый.Юлия Шувалова, Егор Герасимов. "Вести-Владимир"