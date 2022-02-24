Регион ждет прибытия 1500 жителей Донбасса.

Владимирская область ждёт прибытия 1500 беженцев из Донбасса, которые экстренно эвакуировались в РФ после эскалации обстановки в ЛНР и ДНР. В регионе временного размещения людей. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе губернатора.На сегодняшний день во Владимирскую область из Донецкой и Луганской народных республик прибыли 19 человек. Как сообщил глава оперштаба вице-губернатор Дмитрий Лызлов, десять размещены во Владимире, а 7 – в Камешково, по одному – в Александрове и Меленках.Они созданы в муниципальных общежитиях и социальных учреждениях. На базе комплексных центров социального обслуживания населения открыты места для приёма гуманитарной помощи. Собранные предметы первой необходимости, детские игрушки, канцтовары и другие вещи волонтёры передадут переселенцам. При помощи сотрудников соцзащиты граждане смогут оформить счета для получения единовременной выплаты на сумму в 10 тысяч рублей.«Мы сейчас отрабатываем алгоритм по встрече людей. Волонтёры будут распределены по локациям, у каждой группы − своя зона ответственности. Будут развёрнуты палатки МЧС с горячим чаем, готовы автобусы, которые доставят жителей соседних республик в пункты временного размещения», − пояснила руководитель регионального штаба #МыВместе Светлана Георгиева.Телефон «горячей линии» по вопросам оказания срочной социальной помощи: 8 (800) 450-01-21.