За последние сутки во Владимирской области выявлено 1543 случая заражения коронавирусом. Это на 144 меньше, чем накануне. Госпитализировано 47. На 98 меньше, чем днем ранее. Всего лабораторно

За последние сутки во Владимирской области выявлено 1543 случая заражения коронавирусом. Это на 144 меньше, чем накануне. Госпитализировано 47. На 98 меньше, чем днем ранее. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания COVID-19 в нашем регионе теперь 132 284 В лидерах по приросту Владимир – 743 заболевших за сутки. Ковров на втором месте – 158. На третьем –