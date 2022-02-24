За последние сутки во Владимирской области выявлено 1543 случая заражения коронавирусом. Это на 144 меньше, чем накануне. Госпитализировано 47. На 98 меньше, чем днем ранее. Всего лабораторно
<a href="https://33live.ru/novosti/24-02-2022-vo-vladimirskoj-oblasti-vyyavleno-1543-novyx-sluchaya-zarazheniya-koronavirusom-za-sutki.html" target="_blank">Во Владимирской области выявлено 1543 новых случая заражения коронавирусом за сутки</a> - За последние сутки во Владимирской области выявлено 1543 случая заражения коронавирусом. Это на 144 меньше, чем накануне. Госпитализировано 47. На 98 меньше, чем днем ранее. Всего лабораторно
[url=https://33live.ru/novosti/24-02-2022-vo-vladimirskoj-oblasti-vyyavleno-1543-novyx-sluchaya-zarazheniya-koronavirusom-za-sutki.html]Во Владимирской области выявлено 1543 новых случая заражения коронавирусом за сутки[/url] - За последние сутки во Владимирской области выявлено 1543 случая заражения коронавирусом. Это на 144 меньше, чем накануне. Госпитализировано 47. На 98 меньше, чем днем ранее. Всего лабораторно