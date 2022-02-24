На территории Владимирской области за прошедшие сутки 24 февраля 2022 года лабораторно подтверждено...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 24 февраля 2022 года лабораторно подтверждено 1543 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией:743 сл. во Владимире,133 сл. в Муромском районе,158 сл. в Ковровском районе,6 сл. в Петушинском районе,52 сл. в Кольчугинском районе,95 сл. в Александровском районе,46 сл. в Юрьев-Польском районе,48 сл. в Гусь-Хрустальном районе,6 сл. в Судогодском районе,2 сл. в Собинском районе,7 сл. в Радужном,8 сл. в Киржачском районе,20 сл. в Камешковском районе,34 сл. в Гороховецком районе,142 сл. в Меленковском районе,17 сл. в Вязниковском районе,11 сл. в Суздальском районе,15 сл. в Селивановском районе.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 132 284 случая заболевания.