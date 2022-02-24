К теме ковид-19. За сутки в регионе зафиксировано 1543 новых случая заболевания коронавирусом, но...

К теме ковид-19. За сутки в регионе зафиксировано 1543 новых случая заболевания коронавирусом, но при этом госпитализировано всего 47 человек.Как сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора, новый штамм Омикрон, при высокой контагиозности, проявляет себя не таким агрессивным, как его предшественники, но зато активнее поражает несовершеннолетних. При этом в большинстве случаев болезнь проходит в течение недели, без осложнений.Дарья Никитина, официальный представитель управления Роспотребнадзора по Владимирской области:- Большинство всех зарегистрированных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией протекает в форме ОРВИ и бессимптомно. Специалисты научно-исследовательских организаций Роспотребнадзора завершили исследования на животных, которые совершенно точно показали, что вирус в меньшей степени, чем его предшественник, поражает лёгочную ткань. И если заболевание возникает, то протекает с меньшей продолжительностью. Такие же данные опубликованы коллегами за рубежом.