Коронавирус отступает? Специалисты предполагают, что во Владимирской области в скором времени количество заболевших начнёт снижаться. Показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом в регионе

Коронавирус отступает? Специалисты предполагают, что во Владимирской области в скором времени количество заболевших начнёт снижаться. Показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом в регионе тоже снижается. Дарья Никитина, представитель регионального Роспотребнадзора В некоторых областях Российской Федерации сейчас наблюдается снижение заболеваемости, судя по началу текущей недели, 8-й, у нас не исключено снижение роста заболеваемости. По сравнению с предыдущей