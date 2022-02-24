Прокуратура г. Владимира направила в суд дело о дорожно-транспортном происшествии, повлекшем смерть...

Прокуратура г. Владимира направила в суд дело о дорожно-транспортном происшествии, повлекшем смерть пешеходаПрокуратурой г. Владимира утверждено обвинительное заключение и направлено в суд уголовное дело в отношении 55-летнего местного жителя. Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.Установлено, что 27 июня 2021 года утром водитель автомобиля «ВАЗ 21150» двигался по ул. Верхняя Дуброва в сторону пр. Ленина. В районе д. 36А он проехал регулируемый пешеходный переход и остановил автомобиль на правой полосе проезжей части. После этого в нарушение Правил дорожного движения РФ водитель начал движение задним ходом по проезжей части и выехал на пешеходный переход на красный сигнал светофора.Двигаясь по нему, водитель увидел мужчину и женщину, переходивших дорогу в установленном месте на разрешающий сигнал светофора.Водитель не снизил скорость и наехал на пожилого мужчину 1937 года рождения. Пострадавшему причинена тяжелая сочетанная травма головы, туловища и левой верхней конечности, сопровождавшаяся переломами костей основания черепа, кровоизлиянием под мягкие мозговые оболочки головного мозга. От полученных телесных повреждений 85-летний пешеход скончался.Вину в совершенном преступлении А. признал в полном объеме. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.Уголовное дело предстоит рассматривать Ленинскому районному суду г. Владимира.