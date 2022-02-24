Действия России направлены исключительно на защиту мира, написал в своем телеграм-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин. Председатель ГД подчеркнул, что мирным гражданам спецоперация российской армии не грозит.

Действия России направлены исключительно на защиту мира, написал в своем спикер Госдумы Вячеслав Володин. Председатель ГД подчеркнул, что мирным гражданам спецоперация российской армии не грозит.Россия считала и считает украинцев братским народом, отметил Володин. "Просим вас не ввязываться и не участвовать ни в каких мобилизациях, предложенных киевскими властями. Они не самостоятельны, все приказы дает Вашингтон и Брюссель", – написал спикер.Он призвал украинцев не участвовать в защите интересов США и НАТО и не выполнять приказы киевского режима. По его словам, Россия не может быть равнодушной к судьбе Украины."Давайте думать о будущем, оно у нас общее. Мы должны жить в дружбе, согласии, помнить, что наши деды и отцы сражались вместе за это", – добавил политик.Также Володин обратился к депутатам Верховной Рады. Он напомнил, что Россия никогда не была врагом Украины."Помощи от нашей страны ждут граждане Украины — ваши избиратели. Необходимо принимать решение, как дальше будем жить. Сейчас для вас время выбора", – заявил спикер Госдумы.Володин констатировал, что расширением НАТО на восток США перечеркнули все договоренности и соглашения последних лет. Политик обвинил Вашингтон в эскалации ситуации.В таких условиях демилитаризация Украины – единственный путь, который позволит предотвратить войну в Европе и гуманитарную катастрофу, убежден спикер."Депутаты Государственной Думы поддерживают решение нашего Президента Владимира Владимировича Путина о проведении специальной военной миротворческой операции", – подчеркнул он.В четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин объявил о проведении спецоперации на Украине. Ранее Москва признала независимость Донецкой и Луганской народных республик.