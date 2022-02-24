Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе визита в Никарагуа выступил на заседании Национальной ассамблеи республики. Он поблагодарил президента Даниеля Ортегу за поддержку решения России признать независимость Донецкой и Луганской народных республик.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе визита в Никарагуа выступил на заседании Национальной ассамблеи республики. Он поблагодарил президента Даниеля Ортегу за поддержку решения России признать независимость Донецкой и Луганской народных республик.Спикер ГД отметил, что президент Никарагуа одним из первых поддержал решение России. Признание независимости ДНР и ЛНР сделано для обеспечения безопасности людей, подчеркнул он.Также Володин заявил, что Россия благодарна Никарагуа за поддержку решения крымчан на референдуме 2014 года и за признание независимости Абхазии и Южной Осетии.В ходе визита спикер Госдумы также встретился с главой Национальной Ассамблеи Никарагуа Густаво Поррасом Кортесом. Председатель ГД призвал повышать уровень взаимодействия парламентов двух стран.