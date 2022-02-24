Врио губернатора Александр Авдеев поручил в срочном порядке нормализовать работу сферы лекарственного обеспечения для льготников региона. «Существуют схемы лечения, клинические

Врио губернатора Александр Авдеев поручил в срочном порядке нормализовать работу сферы лекарственного обеспечения для льготников региона. «Существуют схемы лечения, клинические рекомендации, утверждённые Минздравом России. Закон требует от вас – руководителей системы здравоохранения, главных врачей, – от всех нас обеспечения лекарствами населения области, льготных категорий пациентов. Вопрос не в деньгах, средства на это есть в регионе,