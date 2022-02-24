Самосвалы выполнили около 180 рейсов.
За сутки с улиц Владимира вывезли более 3600 кубометров снега. Самосвалы выполнили около 180 рейсов.
В ночь со среды на четверг 27 единиц техники «Центра управления городскими дорогами» убирали снег на Горького, Егорова, Юбилейной, Ростопчина, Комиссарова, проспекте Ленина, а также в деревнях Шепелёво, Вилки, Аббакумово.
Утром 24 февраля расчистку города продолжили 37 единиц техники и 61 рабочий. Работы ведутся на улицах Мира, Горького, Усти-на-Лабе, Верхняя Дуброва, Старо-Гончарной, Красной горке, Красноармейской, проспекте Ленина, в микрорайонах Оргтруд и Полянка.
С дорог убирается снежный накат, удаляется колейность, расширяются проезжие части улиц. Автомагистрали и тротуары обрабатываются пескосоляной смесью.
«Дворники расчищают остановки общественного транспорта, пешеходные переходы и подходы к социальным объектам», - подчеркнули в горадминистрации.