Самосвалы выполнили около 180 рейсов.

За сутки с улиц Владимира вывезли более 3600 кубометров снега. Самосвалы выполнили около 180 рейсов.В ночь со среды на четверг 27 единиц техники «Центра управления городскими дорогами» убирали снег на Горького, Егорова, Юбилейной, Ростопчина, Комиссарова, проспекте Ленина, а также в деревнях Шепелёво, Вилки, Аббакумово.Утром 24 февраля расчистку города продолжили 37 единиц техники и 61 рабочий. Работы ведутся на улицах Мира, Горького, Усти-на-Лабе, Верхняя Дуброва, Старо-Гончарной, Красной горке, Красноармейской, проспекте Ленина, в микрорайонах Оргтруд и Полянка.С дорог убирается снежный накат, удаляется колейность, расширяются проезжие части улиц. Автомагистрали и тротуары обрабатываются пескосоляной смесью.«Дворники расчищают остановки общественного транспорта, пешеходные переходы и подходы к социальным объектам», - подчеркнули в горадминистрации.