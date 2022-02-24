Всего в повестке дня девять вопросов.

В режиме видеоконференцсвязи началось очередное заседание Законодательного Собрания Владимирской области. В повестке дня девять вопросов.Среди главных тем: охрана окружающей среды и рациональное природопользование на территории Владимирской области, а также закон о согласовании начфинов в городах и районах.В списке рассматриваемых вопросов также внесение изменений в нормативно-правовые акты.О результатах работы народных избранников можно будет прочитать в новостной ленте «33Live.Ru» после окончания заседания.