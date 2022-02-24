Главы Европейских государств заявили о мерах, которые будут
введены из-за военной операции России в Украине.
Главы Европейских государств заявили о мерах, которые будут
введены из-за военной операции России в Украине.
Глава Еврокомисси заявил, что Евросоюз введет санкции
против стратегических секторов экономики РФ. Данная мера заблокирует доступ к
ключевым технологиям и рынкам, что серьезно отразится на экономике. Глава
Министерства экономики Германии объявил, что страна больше не будет закупать
газ и уголь у России.
Министр Франции сообщил, что страна запретила полеты над Украиной и частично в зоне контроля Ростова
и Москвы. Глава Министерства иностранных дел ФРГ заявил, что санкции против РФ
отразятся и на Германии. Президент США Байден сообщил о введении жестких
санкций против Российской Федерации.
Напомним, 21 февраля президент
России Владимир Путин признал независимость Луганской и Донецкой народных
республик. Решение повлекло за собой множество санкций со стороны Запада,
которые постоянно прибавляются. 24 февраля Путин объявил о начале военной
спецоперации в Украине, что также повлекло за собой ряд мер со стороны западных
стран. В качестве причины для начала операции президент РФ обозначил прекращение геноцида народа в ДНР и ЛНР.