Главы Европейских государств заявили о мерах, которые будут введены из-за военной операции России в Украине.

Главы Европейских государств заявили о мерах, которые будутвведены из-за военной операции России в Украине.Глава Еврокомисси заявил, что Евросоюз введет санкциипротив стратегических секторов экономики РФ. Данная мера заблокирует доступ кключевым технологиям и рынкам, что серьезно отразится на экономике. ГлаваМинистерства экономики Германии объявил, что страна больше не будет закупатьгаз и уголь у России.Министр Франции сообщил, что страна запретила полеты над Украиной и частично в зоне контроля Ростоваи Москвы. Глава Министерства иностранных дел ФРГ заявил, что санкции против РФотразятся и на Германии. Президент США Байден сообщил о введении жесткихсанкций против Российской Федерации.Напомним, 21 февраля президентРоссии Владимир Путин признал независимость Луганской и Донецкой народныхреспублик. Решение повлекло за собой множество санкций со стороны Запада,которые постоянно прибавляются. 24 февраля Путин объявил о начале военнойспецоперации в Украине, что также повлекло за собой ряд мер со стороны западныхстран. В качестве причины для начала операции президент РФ обозначил прекращение геноцида народа в ДНР и ЛНР.