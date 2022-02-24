Мария Захарова ответила на инициативу Британии помочь Украине в самозащите.

Мария Захарова ответила на инициативу Британии помочь Украине в самозащите.Государственный министр по Европе и Северной Америке МИД Британии Джеймс Клеверли на фоне ситуации на Украине выступил с предложением помочь стране в самозащите, несмотря на то, что она не является членом НАТО.Реакция российской стороны оказалась незамедлительной: прокомментировать данное предложение решила официальный представить Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Она с иронией посоветовала Великобритании взять паузу в какой либо помощи Украине. По ее мнению, они уже сделали достаточно."Вы уже помогли. Отдыхайте", — выступила с комментарием Захарова.Напомним, 21 февраля глава России Владимир Путин выступил с экстренным обращения к жителям страны. Он заявил о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Позже главы ДНР и ЛНР обратились к президенту с просьбой о помощи, после чего он принял решение развернуть военную спецоперацию на Украине, которой – прекратить геноцид народа.