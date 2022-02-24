Президент Украины Владимир Зеленский заявил о разрыве дипломатических отношений с Россией. Примечательно, что на протяжении восьми лет на уровне официальной риторики украинские власти ..

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о разрыве дипломатических отношений с Россией. Примечательно, что на протяжении восьми лет на уровне официальной риторики украинские власти называли Россию страной-агрессором и говорили о вооруженном противостоянии между Киевом и Москвой.