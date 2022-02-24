Президент Украины Владимир Зеленский заявил о разрыве дипломатических отношений с Россией. Примечательно, что на протяжении восьми лет на уровне официальной риторики украинские власти ..
<a href="https://33live.ru/novosti/24-02-2022-zelenskij-zayavil-o-razryve-diplomaticheskix-otnoshenij-s-rossiej.html" target="_blank">Зеленский заявил о разрыве дипломатических отношений с Россией</a> - Президент Украины Владимир Зеленский заявил о разрыве дипломатических отношений с Россией. Примечательно, что на протяжении восьми лет на уровне официальной риторики украинские власти ..
[url=https://33live.ru/novosti/24-02-2022-zelenskij-zayavil-o-razryve-diplomaticheskix-otnoshenij-s-rossiej.html]Зеленский заявил о разрыве дипломатических отношений с Россией[/url] - Президент Украины Владимир Зеленский заявил о разрыве дипломатических отношений с Россией. Примечательно, что на протяжении восьми лет на уровне официальной риторики украинские власти ..