Получив копии документов потерпевших, фигурантка оформила кредиты на их имя.

В МО МВД России «Муромский» обратились местные жительницы, сообщившие, что финансово-кредитные организации требуют внести долг по кредитам. При этом кредиты заявительницы не оформляли.Сотрудники уголовного розыска провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых установили, что ранее потерпевшие передавали копии своих документов 29-летней местной жительнице.Женщина была задержана.Установлено, что фигурантка, используя копии документов граждан, оформляла на их имя кредиты и полученными средствами распоряжалась по своему усмотрению.Общая сумма причиненного потерпевшим ущерба превысила 43 000 рублей.Отделом дознания МО МВД России «Муромский» в отношении фигурантки возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренные ч.1 ст.159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования).Санкцией указанной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.