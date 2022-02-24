Вместо пешеходной дорожки – месиво из снега и льда. Именно так местные жители говорят о состоянии вот этих тротуаров вдоль проезжей части. Сама дорога проходит между детсадом номер три и

Вместо пешеходной дорожки – месиво из снега и льда. Именно так местные жители говорят о состоянии вот этих тротуаров вдоль проезжей части. Сама дорога проходит между детсадом номер три и школой номер 20. Особенно тяжело пенсионерам. Среди них – и 90 летняя Нина Цыганова. Она прошла Великую Отечественную войну. И теперь ветеран вынужден этими тропами