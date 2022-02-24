В Александрове женщина приговорена к длительному сроку лишения свободы за убийство случайного...

В Александрове женщина приговорена к длительному сроку лишения свободы за убийство случайного знакомого, сообщает пресс-служба Следкома РФ по Владимирской области. Собранные следственными органами доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 39-летней жительнице города Александров. Она признана судом виновной в совершении убийства.Ранее сообщалось, что в городе Александрове 31 августа 2021 года в квартире обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. Вскоре была задержана хозяйка квартиры, совершившая преступление.Следствие выяснило, что подвыпившие супруги познакомились около магазина с мужчиной, который попросил пустить его переночевать. Компания вернулась домой и продолжила посиделки. Однако праздник скоро перешел в ссору и затем в драку между мужчинами.Обвиняемая, защищая мужа, в состоянии алкогольного опьянения нанесла незнакомцу несколько ударов ударов ножом, в результате чего гость скончался. Суд приговорил женщину к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.Фото: freepik