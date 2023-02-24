23 февраля во Владимире в микрорайоне Юрьевец загорелась квартира. Пожар произошел на улице...

23 февраля во Владимире в микрорайоне Юрьевец загорелась квартира.Пожар произошел на улице Михалькова (дом 1 «Б»). В 13:39 поступило сообщение о возгорании в девятиэтажке. На момент прибытия подразделений уже наблюдался дым из окна 5-го этажа.Сотрудниками МЧС России с места пожара были эвакуировано 25 человек, в том числе пятеро детей.Известно, что в праздничный день у жильцов сгорела внутренняя отделка и имущество квартиры. К счастью, никто не пострадал.Причины произошедшего выясняются.К устранению пожара привлекались 7 единиц техники и 22 человека личного состава.Фото: официальный сайт ГУ МЧС России по Владимирской области