25-26 февраля во Владимире стартует лыжный марафон памяти легендарного олимпийского чемпиона...

25-26 февраля во Владимире стартует лыжный марафон памяти легендарного олимпийского чемпиона Алексея ПрокуророваXIV лыжный марафон традиционно пройдет в Парке Дружба. Ожидается участие спортсменов из 30 регионов страны.25 февраля будут состязаться юные лыжники 9-16 лет на дистанциях 1, 5, 10 и 20 км.26 февраля соревнуются спортсмены от 17 лет и старше. Их ожидает дистанция 30 и 50 км, а также пройдет «Марш малышей» - 1 км (для детей 5-8 лет).Расписание соревнований на 25-е февраля:11.00 - детская гонка - 1 км,11.20 - детская гонка - 5 км,11.40 - «Любители лыжных гонок» (17+) - 20 км,11:50 - гонка участников 2007-2008 г.р. - 10 км,12.00 - гонка участников 2009-2010 г.р. - 10 км.26 февраля:11.00 - «Марш малышей» - 1 км,11:30 - мужчины, юниоры - 50 км,11.40 - юноши и девушки 17-18 лет, мужчины и женщины - 30 км.На официальном сайте соревнований в данный момент проходит регистрация участников. После окончания электронной записи она продолжится очно в ГТК «Русская деревня»: 24 февраля — с 11.00 до 18.00, 25 февраля — с 8.00 до 18.00, 26 февраля — с 8.00 до 10.30.Фото: pxfuel.com