В регионе пройдет ярмарка вакансий

28 февраля для жителей Владимирской области будет работать специализированная ярмарка вакансий. На мероприятие владимирцам помогут закрыть вопрос трудоустройства.«Очное и онлайн участие подтвердили 9 работодателей из Владимира, Гусь-Хрустального, Кольчугино, Коврова и Петушинского района - более 300 вакансий для опытных специалистов и новичков», - рассказали в центре занятости областной столицы.Работу предлагают самую разную. Есть вакансия для токарей, наладчиков технологического оборудования, станочников широкого профиля, формовщиков, программистов и других специалистов. Каждый участник ярмарки сможет побеседовать с потенциальным работодателем и пройти собеседование.Познакомиться с предложениями можно с 10:00 в филиалах Центра занятости населения Владимирской области: во Владимире – улица Белоконской, 6А; в Гусь-Хрустальном - улица Маяковского,15; в Камешковском – улица Свердлова, 5А; в Кольчугино - улица Володарского, 40А.