Смертельное ДТП произошло рано утром 24 февраля в Вязниковском районе

Смертельное ДТП произошло рано утром 24 февраля в Вязниковском районе, - сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области. На 290-м километре трассы М-7 столкнулись два большегруза.По предварительной информации, 50-летний водитель фуры «МАН» въехал в остановившийся грузовик «ДАФ» под управлением 62-летнего мужчины.Спасатели МЧС доставили виновника ДТП в больницу, но спасти его не удалось. От травм он скончался в медучреждении.Обстоятельства ДТП уточняются.