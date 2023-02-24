Празднование Дня защитника Отечества во Владимире началось с торжественного возложения цветов к...

Празднование Дня защитника Отечества во Владимире началось с торжественного возложения цветов к мемориалу на площади Победы. Участие в церемонии принял губернатор Александр Авдеев. Он подчеркнул, праздник стал по-настоящему народным.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Сейчас на защите Отечества стоят не только традиционно мужчины, которые с оружием в руках несут свою боевую вахту, но и женщины. Очень много у нас, допустим, волонтёров, медиков, которые сейчас там, на Донбассе оказывают помощь раненым бойцам. Жителям Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. И, безусловно, этот праздник объединяет всех. Потому что защита Отечества - это то, что красной нитью идёт через сердце любого россиянина.Государства не может быть без настоящих защитников, поэтому этот праздник - ещё одно напоминание о том, что мы едины, отметил губернатор. Страна чествует своих героев, и вспоминает тех, кого уже нет рядом. Алые гвоздики - как символ незыблемой памяти поколений. Цветы к Вечному огню сегодня также возложили сенатор Российской Федерации Ольга Хохлова, председатель ЗакСобрания Владимир Киселёв, депутаты областного парламента, "Волонтёры Победы".Ольга Хохлова, Сенатор Российской Федерации от Владимирской области:- Время непростое и каждый из нас сегодня защитник нашего Отечества. Нам очень важно использовать наш исторический опыт, объединиться всем вместе. Потому что как сказал наш президент, правда за нами и мы обязательно победим.Алексей Говырин, депутат Государственной Думы от Владимирской области (фракция "Единая Россия"):- Это праздник матерей, которые воспитали наших защитников Отечества, это праздник их жён. Это праздник всех тех, кто сегодня работает на фронт.