Какие ЕГЭ оказались наиболее популярными среди выпускников Владимирской области в 2023 году? Самый...

Какие ЕГЭ оказались наиболее популярными среди выпускников Владимирской области в 2023 году?Самый часто выбираемый - это ЕГЭ по обществознанию. По словам специалистов Росподребнадзора, в 2023 году этот предмет намерены сдать на 3% больше учеников, чем в 2022 году, сообщило Федеральное Агентство новостей.Историю и физику выбрали 16% одиннадцатиклассников, 15% остановились на иностранном языке. Около 10% намерены сдать ЕГЭ по литературе.Предмет география оказалась наименее популярным. Его будут сдавать всего 3% выпускников. В этом году более 700 тысяч выпускников станут участниками ЕГЭ-2023.Фото pxfuel.com